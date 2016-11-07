Президент Филиппин заявил об отмене сделки по закупке оружия у США

Президент Филиппин Родриго Дутерте заявил, что отменяет сделку по закупке оружия из США. Он сообщил, что его правительство будет искать более низкую цену, сообщает Reuters.

«Нам просто придется искать другого поставщика, более дешевого и, возможно, надежного», — заявил Дутерте.

Агентство отмечает, что его выступление последовало почти сразу же после появления информации о том, что американское правительство решило приостановить поставку 26 тысяч автоматов для национальной полиции Филиппин. Это решение было принято в связи с обещанием сенатора Бена Кардина выступить против этой сделки.

В ответ Дутерте назвал обезьянами тех, кто стоял за этим решением.

20 октября Родриго Дутерте в ходе своего визита в Китай вновь назвал своего американского коллегу Барака Обаму «сыном шлюхи» и заявил, что для его страны настало время «попрощаться с США».