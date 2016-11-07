Президент сменил Иванова на Вайно в экономическом совете

Глава кремлевской администрации Антон Вайно включен в состав Экономического совета при президенте РФ. Одновременно из совета исключен предшественник Вайно на этом посту Сергей Иванов.

Соответствующий указ президента Владимира Путина опубликован на официальном портале правовой информации.

Сергей Иванов после освобождения от должности руководителя администрации в августе 2016 года был назначен специальным представителем главы государства по вопросам природоохранной деятельности, экологии и транспорта.