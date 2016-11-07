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07 ноября 2016, 09:19
борьба с курением правительство

СМИ анонсировали включение табака в систему ЕГАИС

Запрет на курение
Запрет на курение
Фото: lepoint.fr

Правительство рассматривает вопрос об ужесточении контроля над продажей табака — подключении отрасли к системе ЕГАИС, которая сейчас используется для мониторинга производства и оборота этилового спирта. Об этом сообщает Life.ru.

По данным издания, продажа табачных изделий через ЕГАИС рассматривается как способ борьбы с контрафактом. И этот вопрос обсуждался на специальном совещании у вице-премьера правительства Александра Хлопонина.

Сам чиновник заявил лишь, что поручил Минфину, Минсельхозу и другим заинтересованным ведомствам проработать «вопрос о системе контроля за производством и оборотом (розничной продажей) табачной продукции».

Законопроекты об ужесточении контроля должны быть внесены на рассмотрение в кабмин уже в ноябре.

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