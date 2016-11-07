СМИ анонсировали включение табака в систему ЕГАИС

Правительство рассматривает вопрос об ужесточении контроля над продажей табака — подключении отрасли к системе ЕГАИС, которая сейчас используется для мониторинга производства и оборота этилового спирта. Об этом сообщает Life.ru.

По данным издания, продажа табачных изделий через ЕГАИС рассматривается как способ борьбы с контрафактом. И этот вопрос обсуждался на специальном совещании у вице-премьера правительства Александра Хлопонина.

Сам чиновник заявил лишь, что поручил Минфину, Минсельхозу и другим заинтересованным ведомствам проработать «вопрос о системе контроля за производством и оборотом (розничной продажей) табачной продукции».

Законопроекты об ужесточении контроля должны быть внесены на рассмотрение в кабмин уже в ноябре.