07 ноября 2016, 09:19
СМИ анонсировали включение табака в систему ЕГАИС
Правительство рассматривает вопрос об ужесточении контроля над продажей табака — подключении отрасли к системе ЕГАИС, которая сейчас используется для мониторинга производства и оборота этилового спирта. Об этом сообщает Life.ru.
По данным издания, продажа табачных изделий через ЕГАИС рассматривается как способ борьбы с контрафактом. И этот вопрос обсуждался на специальном совещании у вице-премьера правительства Александра Хлопонина.
Сам чиновник заявил лишь, что поручил Минфину, Минсельхозу и другим заинтересованным ведомствам проработать «вопрос о системе контроля за производством и оборотом (розничной продажей) табачной продукции».
Законопроекты об ужесточении контроля должны быть внесены на рассмотрение в кабмин уже в ноябре.
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