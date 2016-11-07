«Единая Россия» подготовит поправки о декриминализации побоев в семье

В «Единой России» разрабатываются поправки о декриминализации побоев в отношении близких родственников, рассказал лидер думской фракции «ЕР» Владимир Васильев, передает РБК.

В июне 2016 года предыдущий созыв Госдумы принял поправки в ст.116 УК РФ, согласно которым если обвиняемый нанес побои впервые, ему назначают административное наказание. Однако в случае, если побои нанес близкий родственник, нападавший понесет уголовную ответственность.

По словам Васильева, законопроект «был принят в конце сессии, мы недостаточно проработали тогда с обществом... Но после последующего обсуждения в обществе, с которым мы столкнулись на выборах, мы почувствовали, что если большая часть населения не поддерживает, то здесь есть над чем задуматься».

Понятие «близкие родственники» ввел в закон депутат-единоросс Павел Крашенинников. Сейчас он также выступает за поправку о декриминализации побоев родственниками.