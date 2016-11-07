ЕР поддержала запрос о проверке Альфа-Банка на связь с украинскими силовиками

На пленарном заседании 9 ноября Госдума рассмотрит проект запроса парламента Генпрокурору России Юрию Чайке, главе ФСБ Александру Бортникову и председателю СК РФ Александру Бастрыкину о проверке на финансирование Альфа-Банком украинских силовиков. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на первого замруководителя фракции «Единая Россия» Андрея Исаева.

«Из интересных инициатив, которые предполагается поддержать фракцией, это инициатива нашего коллеги Евгения Федорова, который предложил сделать парламентский запрос по "Альфа-Банку" в связи с его (возможным) финансированием так называемой антитеррористической операции (на юго-востоке Украины)», — рассказал Исаев.

Депутат Госдумы Федоров попросил проверить тнформацию СМИ о том, что военнослужащие Украины получают зарплату через отделения украинского Альфа- Банка.

В случае поддержки соответствующего обращения депутаты попросят также принять необходимые меры в соответствии с законодательством о наказании нарушителя.

Украинский и российский Альфа-Банк имеют общих акционеров. Его крупнейшими бенефициарами являются Михаил Фридман и Герман Хан.