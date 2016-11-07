ФАС впервые наказала компанию за использование символики ЧМ-2018

Волгоградское управление ФАС рассмотрело первое дело о нарушении закона о рекламе, связанного с использованием символики чемпионата мира по футболу 2018 года. Об этом сообщается на сайте ФАС.

Ведомство обнаружило, что в рекламе компании «Волма» был использован торговый знак «Волгоград 2018», правообладателем которого с 2014 года является Международная федерация футбола (ФИФА).

Дело было возбуждено в конце сентября по инициативе самого управления ФАС. Ведомство предписало рекламодателю убрать рекламный баннер «Волмы» с фасада речного вокзала. Кроме того, в отношении рекламодателя будет возбуждено административное дело, по факту нарушения компании выпишут штраф.