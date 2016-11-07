07 ноября 2016, 11:39
В Алма-Ате при пожаре в бизнес-центре погибли шесть человек
Число жертв пожара в бизнес-центре Almaty Towers в Алма-Ате возросло до шести человек. Об этом сообщает Tengrinews.kz ссылкой на официального представителя департамента по чрезвычайным ситуациям города Сандугаш Баймухамбетову.
В настоящее время личности погибших устанавливаются.
Пожар в комплексе произошел 6 ноября, вечером. Причиной стало возгорание кровли шестиэтажного здания, примыкающего к двум высотным башням. Произведена эвакуация находившихся внутри людей.
Общая площадь возгорания составила 1800 квадратных метров. Огонь был ликвидирован через 2,5 часа.
Сообщалось об одном погибшем и пяти пропавших без вести.
По данному факту возбуждено уголовное дело.
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