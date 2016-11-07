В Алма-Ате при пожаре в бизнес-центре погибли шесть человек

Число жертв пожара в бизнес-центре Almaty Towers в Алма-Ате возросло до шести человек. Об этом сообщает Tengrinews.kz ссылкой на официального представителя департамента по чрезвычайным ситуациям города Сандугаш Баймухамбетову.

В настоящее время личности погибших устанавливаются.

Пожар в комплексе произошел 6 ноября, вечером. Причиной стало возгорание кровли шестиэтажного здания, примыкающего к двум высотным башням. Произведена эвакуация находившихся внутри людей.

Общая площадь возгорания составила 1800 квадратных метров. Огонь был ликвидирован через 2,5 часа.

Сообщалось об одном погибшем и пяти пропавших без вести.

По данному факту возбуждено уголовное дело.