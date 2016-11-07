Прокуратура Волгограда не нашла состава преступления в сборе мусора в российский флаг

Заместитель начальника отдела информации и общественных связей ГУ МВД России по Волгоградской области Антон Корнаухов заявил, что районная прокуратура Волгограда не стала возбуждать дело по факту сбора мусора в российский триколор. В действиях работников управляющей компании она не усмотрела состава преступления, сообщает РИА Новости.

«Районная прокуратура, изучив представленные материалы, не усмотрела в действиях работников МОП ЖКХ Управляющая компания Тракторазаводского района состава преступления, в связи с чем в возбуждении уголовного дела было отказано», — сказал Корнаухов.

Напомним, 26 октября на YouTube появился видеоролик, в котором сотрудники управляющей компании собирают опавшие листья в большой флаг России и на нем же доносят листву до грузовика.

В полицию Волгограда обратился мужчина, ставший свидетелем сбора мусора во флаг, ведомство начало проверку.