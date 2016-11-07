В Москве задержали и отменили более 50 авиарейсов

В аэропортах Шереметьево и Домодедово задержаны более 50 рейсов. Об этом сообщает «Яндекс.Расписание».

В Домодедово задержаны 18 рейсов, 4 отменены. В Шереметьево задерживаются 38 рейсов и еще 30 отменены.

6 ноября Гидрометцентр объявил в Москве штормовое предупреждение из-за надвигающегося снегопада, сопровождающегося сильным порывистым ветром и гололедом. Был объявлен предпоследний, «оранжевый», уровень погодной опасности.

В тот же день в Москве были отменены 25 авиарейсов и 38 задержаны.

Первые сведение о задержании и отмене 21 и 10 авиарейсах внутри страны и на международных направлениях появились еще 3 ноября.