Московские аэропорты опровергли задержки авиарейсов из-за погоды

Столичные аэропорты Домодедово и Внуково продолжают работать в штатном режиме, несмотря на сильный снегопад. Из-за наблюдаемых в Москве погодных условий задержек авиарейсов нет. Об этом сообщает РБК со ссылкой на представителей аэропортов.

«На данный момент изменения в расписании, связанные с метеоусловиями, отсутствуют», — рассказали в пресс-службе Домодедово и отметили, что ресурсов аэропорта достаточно для обеспечения своевременного обслуживания самолетов. Изменения в расписании рейсов незначительны.

Секретарь аэропорта Внуково Сергей Подольский пояснил, что «есть технологические задержки, связанные с тем, что нужно обрабатывать воздушные суда антиобледенительными реагентами — 15–20 минут, но каких-то серьезных задержек нет».



В московском аэропорту Шереметьево 7 ноября отменены 15 рейсов компании «Аэрофлот». Еще 30 рейсов задержаны из-за неблагоприятных метеоусловий.

Однако, по данным сервиса «Яндекс.Расписания», замечено большее количество отмененных полетов из Шереметьево, а также большее число задержанных рейсов. В Домодедово также отмечена отмена нескольких рейсов и задержка более 12.

По оценкам синоптиков за прошедшие сутки в столице выпало около 17 мм осадков. Больше всего пришлось на район Новой Москвы и Троицкий административный округ, где выпало около трети месячной нормы.

Как сообщалось ранее, в Москве объявлен «оранжевый» уровень погодной опасности.