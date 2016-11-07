ФСБ задержала в Волгоградской области радикальных исламистов

В Волгоградской области сотрудники ФСБ раскрыли организованную группу, причастную к финансированию международных террористических организаций, в частности, действующих на территории Сирии. Об этом «Интерфаксу» рассказала пресс-секретарь регионального управления ФСБ Наталья Грязнова.

«В ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий на территории Октябрьского района Волгоградской области задержаны три члена ячейки радикальных исламистов, именующих себя "Октябрьский джамаат"», — рассказала он агентству.

При обыске по месту жительства задержанных были изъяты компьютерная техника, мобильные телефоны, банковские карты, платежные документы и чеки о переводе денежных средств. Кроме того, было обнаружено вещество, «похожее на наркотик растительного происхождения», а также предметы, похожие на «штатный заряд подствольного гранатомета ВОГ и гранату РГН и детонатор».

По данным фактам возбуждено уголовное дело по статье о содействии террористической деятельности. В настоящее время решается вопрос об избрании меры пресечения задержанным.

Напомним, в апреле 2016 года в Волгоградской области сотрудниками ФСБ задержали пятерых вербовщиков запрещенной в РФ террористической группировки «Исламское государство» (ИГ). Один из них планировал совершить теракт в регионе.

Кроме того, представители «Палласовского джамаата» занимались вербовкой местного населения для участия в войне в Сирии.