В Москве у жилого дома обнаружили два снаряда времен войны

Два снаряда времен Великой Отечественной Войны (ВОВ) найдены недалеко от жилого дома на северо-западе Москвы. Об этом сообщает агентство РИА Новости со ссылкой на источник в экстренных службах столицы.

«Вблизи дома 20, корпус 1 на улице Демьяна Бедного обнаружены два боеприпаса времен ВОВ», — рассказал собеседник агентства.

Опасная находка вывезена военной комендатурой на полигон для утилизации.