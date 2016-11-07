07 ноября 2016, 13:51
В Москве у жилого дома обнаружили два снаряда времен войны
Два снаряда времен Великой Отечественной Войны (ВОВ) найдены недалеко от жилого дома на северо-западе Москвы. Об этом сообщает агентство РИА Новости со ссылкой на источник в экстренных службах столицы.
«Вблизи дома 20, корпус 1 на улице Демьяна Бедного обнаружены два боеприпаса времен ВОВ», — рассказал собеседник агентства.
Опасная находка вывезена военной комендатурой на полигон для утилизации.
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