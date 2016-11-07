07 ноября 2016, 12:06
Сайт WikiLeaks атаковали хакеры
Сайт WikiLeaks подвергся хакерской атаке, об этом сообщается на странице организации в Twitter.
«Серверы WikiLeaks находятся под массовой целенаправленной DDoS-атакой после публикации #DNCLeak2», — написано в сообщении.
7 ноября стали известно о публикации организацией еще 8263 электронных письма Национального комитета Демократической партии (НКДП) США.
Our email publication servers are under a targeted DoS attack since releasing #DNCLeak2— WikiLeaks (@wikileaks) 7 ноября 2016 г.
You can increase capacity: https://t.co/MsNZhrTzTL
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