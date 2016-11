Сайт WikiLeaks атаковали хакеры

Сайт WikiLeaks подвергся хакерской атаке, об этом сообщается на странице организации в Twitter.

«Серверы WikiLeaks находятся под массовой целенаправленной DDoS-атакой после публикации #DNCLeak2», — написано в сообщении.

7 ноября стали известно о публикации организацией еще 8263 электронных письма Национального комитета Демократической партии (НКДП) США.

Our email publication servers are under a targeted DoS attack since releasing #DNCLeak2



