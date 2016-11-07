Минобороны назвало обвинения HRW в обстреле школы в Идлибе очередным вбросом

Официальный представитель Минобороны РФ Игорь Конашенков назвал обвинение в адрес России неправительственной организации Human Rights Watch (HRW) в причастности к бомбардировке школы 26 октября в сирийском городе Идлиб очередным вбросом. Об этом сообщает РИА Новости.

«Публикация спустя больше недели Human Rights Watch очередных обвинений в "военном преступлении", где в качестве новых "доказательств" фигурируют некие телефонные "интервью" семи пострадавших, не выдерживает никакой критики и является очередным информационным вбросом», — сказал Конашенков.

Представитель Минобороны напомнил, что 27 октября ведомство опубликовало фотографии с беспилотника, доказывающие отсутствие каких-либо следов бомбардировки комплекса зданий школы. Кроме того, даже косвенные свидетельства присутствия детей не только в этих зданиях, но и в самом Аль-Хасе до сих пор не представлены.