Российское импортозамещение не воспользовалось ослаблением рубля

В ноябрьском «Мониторинге экономической ситуации» от Российской академии народного хозяйства и государственной службы при президенте (РАНХиГС) говорится, что в стране восстанавливается объем импорта инвестиционных товаров и, соответственно, замедляется процесс импортозамещения, пишет Republic со ссылкой на отчет.

По данным экспертной группы, в которую также вошли специалисты Института экономической политики имени Е.Т. Гайдара и Всероссийской академии внешней торговли Минэкономразвития России при партнерстве с Ассоциацией инновационных регионов России, эта тенденция наблюдается во второй половине текущего года.

Одним из факторов приостановки импортозамещения, говорится в докладе, стало укрепление российской валюты в первом-третьем кварталах.

Эксперты пришли к выводу, что закрепить ранее достигнутые «успехи импортозамещения» в России фактически не вышло, поскольку задействованные в этой сфере предприятия не смогли провести преобразования для «устойчивого роста в средне- и долгосрочном периоде» — а преимущество, извлеченное ими из ослабления рубля и санкционной политики, оказалось краткосрочным.

Авторы доклада отметили, что при падении курса рубля примерно на 25% с начала 2014 года по сентябрь 2016 года вместо роста импортозамещения наблюдалось перераспределение спроса в пользу более дешевых аналогов импортной продукции.

В документе говорится, что в 2013–2016 годах Россия закупала за рубежом «легковые автомобили, запчасти к различным видам наземного транспорта и телекоммуникационное оборудование» — это основные импортные товары. Заменить их отечественными аналогами в рамках программы импортозамещения не удалось.

Напомним, ранее Счетная палата РФ обнародовала материалы, из которых следует, что цели правительственного антикризисного плана в сельскохозяйственной сфере не реализованы.