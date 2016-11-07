Болгарский певец Бисер Киров умер от инсульта

Болгарский эстрадный певец, посол доброй воли республики в России Бисер Киров скончался от инсульта, сообщает Btvnovinite.bg со ссылкой на родственников музыканта.

Ему было 74 года.

Певец много работал на телевидении, в том числе в России: вел программу «Золотой ключик» на РТР и детские программы на телеканале «Культура».

С началом конфликта на востоке Украины певец выступал против киевских властей, а в январе 2015 года отказался принимать украинскую награду «Человек года». Среди его недавних песен есть композиция под названием «Русский мир» (.mp3 на сайте музыканта).