07 ноября 2016, 09:38
Болгарский певец Бисер Киров умер от инсульта
Болгарский эстрадный певец, посол доброй воли республики в России Бисер Киров скончался от инсульта, сообщает Btvnovinite.bg со ссылкой на родственников музыканта.
Ему было 74 года.
Певец много работал на телевидении, в том числе в России: вел программу «Золотой ключик» на РТР и детские программы на телеканале «Культура».
С началом конфликта на востоке Украины певец выступал против киевских властей, а в январе 2015 года отказался принимать украинскую награду «Человек года». Среди его недавних песен есть композиция под названием «Русский мир» (.mp3 на сайте музыканта).
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