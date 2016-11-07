В Кремле опровергли попытку устроить переворот в Черногории

Россия не принимала участия в подготовке переворота в Черногории, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, передает «Интерфакс».

«Мы категорически отрицаем возможность официальной причастности к каким бы то ни было попыткам организации каких-то противоправных действий», — сообщил он журналистам.

Пресс-секретарь добавил, что по официальной линии власти Черногории не направляли в Россию никаких запросов по поводу расследования возможной попытки покушения на черногорского премьера Мило Джукановича. «Я не знаю, были ли запросы по линии спецслужб», — заявил также Песков.

Накануне черногорский прокурор Миливой Катнич заявил на пресс-конференции, что у республики нет каких-либо доказательств причастности России к попытке теракта 16 октября, когда в Черногории проходили выборы в парламент.

Тогда в стране были арестованы 20 человек по подозрению в подготовке терактов, в том числе покушения на премьера.

Прокурор Катнич заявлял, что теракт и убийство премьера планировала устроить группа, в которую входили сербы и «русские националисты».