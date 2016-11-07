Кудрин предрек двукратный рост российской экономики за 20 лет

Руководитель центра стратегических разработок Алексей Кудрин прогнозирует двукратное увеличение ВВП России с 2016 года по 2035 год. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на доклад ЦСР.

Ожидается, что экономика страны будет показывать устойчивый рост наравне со среднемировыми темпами. Одновременно с этим будет наблюдаться макроэкономическая сбалансированность, выражающаяся в постепенном ускорении роста ВВП.

Так, к 2025 году ВВП увеличится на 30% по сравнению с 2016 годом, а к 2035 — в два раза.

Эксперт ЦСР по макроэкономике Павел Трунин пояснил, что после 2020 года рост будет обусловлен еще и внешними инвестициями.

«Мировой опыт демонстрирует нам, что экономика РФ так или иначе будет строиться на интеграции в глобальную экономику и встраивании в мировые цепочки формирования добавленной стоимости», — говорит он.

Напомним, что ранее Минэкономразвития России предсказало многолетнюю стагнацию.