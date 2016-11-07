Министр Иракского Курдистана попросил у России военную помощь

Министр внешних связей регионального правительства Иракского Курдистана Фаллях Мустафа в интервью «Известиям» рассказал о перспективах развития политических, экономических и культурных связей с Россией.

Визит Мустафы в Москву состоялся по приглашению спецпредставителя президента по Ближнему Востоку и странам Африки, заместителя главы МИД России Михаила Богданова, сообщает издание. По словам Фалляха Мустафы, во время встреч в Госдуме и МИДе прошли переговоры, затрагивающие перспективы возможности развития отношений Курдистана и России. В частности, обсуждалось противостояние запрещенной в РФ террористической организации «Исламское государство» (ИГ) на территории Ирака.

Также Мустафа сообщил, что поднималась тема беженцев, находящихся на территории Иракского Курдистана. Кроме того, курдский министр попросил у России военной помощи.

По информации издания, Михаил Богданов пообещал изучить оба вопроса и оказать посильную помощь.