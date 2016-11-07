07 ноября 2016, 10:16
Фигурант дела Белых получил три года за мошенничество
В отношении бывшего собственника Нововятского лыжного комбината Альберта Ларицкого вступил в силу приговор, по которому он должен провести три года в колонии за мошенничество. Такое решение принял Лефортовский районный суд Москвы, пишет «Коммерсантъ».
Ларицкий был признан виновным в хищении более 254 млн рублей, полученных комбинатом в виде кредитов от Сбербанка. От Ларицкого комбинат, обремененный долгами, перешел к Юрию Зюдхаймеру, который вместе с ФСБ в июне инсценировал передачу взятки кировскому губернатору Никите Белых.
Ларицкий в рамках дела Белых также давал показания на губернатора.
Белых был задержан 24 июня при получении 150 тысяч евро от Зюдхаймера. Впоследствии губернатор был отстранен от должности.
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