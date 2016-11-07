Суперснаряды LRLAP оказались не по карману Пентагону

Пентагон, по всей видимости, вынужден будет отказаться от использования управляемых 155-миллиметровых снарядов LRLAP для пушек кораблей типа «Замволт» по причине их дороговизны, пишет Defense News.

Снаряды LRLAP могут применяться на дальности до 110 километров и предназначены для поражения целей в плотной высокоэтажной застройке прибрежных городов «с минимальными побочными потерями».

Проблема в том, что LRLAP создавались специально под перспективные эсминцы типа «Замволт», заказ на которые сократился до трех единиц. Соответственно, надобность в большом количестве снарядов отпала, а их себестоимость с учетом удельной доли расходов на разработку достигла 800 тысяч долларов за штуку — вдвое выше первоначальных оценок.

На данный момент снаряд LRLAP уже испытан, и со стороны будущих эксплуатантов к нему нет ни малейших претензий — кроме цены. Хотя этот снаряд сейчас является единственным боеприпасом для 155-миллиметровых орудий кораблей типа «Замволт».

Источники в Пентагоне рассказали, что в настоящее время оборонное ведомство ищет более дешевую альтернативу LRLAP, рассматривает возможность доработки сухопутных управляемых снарядов типа Excalibur и изучает способы ускорения разработки перспективных гиперзвуковых боеприпасов.