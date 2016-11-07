ФБР закрыло дело о письмах Хиллари Клинтон

Директор ФБР Джеймс Коми сообщил, что кандидату в президенты на выборах в США от Демократической партии Хиллари Клинтон не будут предъявлены обвинения из-за скандала с электронной почтой. В письме конгрессу он указывает, что в ее действиях отсутствует состав преступления.

«Основываясь на нашем изучении, мы не изменили нашего заключения относительно Хиллари Клинтон, которое было сделано в июле», — говорится в письме Коми конгрессу США.

По его словам, сотрудники ФБР работали «24 часа в сутки», чтобы изучить большой объем новых писем.

Напомним, 28 октября Джеймс Коми направил законодательному комитету сената США письмо, в котором известил о возобновлении расследования дела в Хиллари Клинтон. «ФБР узнало о существовании электронных писем, которые, как представляется, имеют отношение к расследованию», — заявил он.

Глава комитета по национальной безопасности Палаты представителей конгресса США Майкл Маккол приравнял использование Хиллари Клинтон личного компьютерного сервера для служебной переписки по электронной почте к госизмене.

Руководитель отдела по связям с общественностью и прессой штаба Клинтон Дженнифер Палмиери заявила, что избирательный штаб Клинтон считает исчерпанным вопрос о расследовании спровоцированного экс-госсекретарем «почтового скандала».

«Мы ознакомились с последним письмом директора Коми. И мы рады, что это дело закрыто», — цитирует ее ТАСС.

Она подчеркнула, что в избирательном штабе были уверены, что Коми придет к выводам, подтвердившим заключение, сделанное в июле.