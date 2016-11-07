Участница дела о гонках на Gelandewagen задержана за 16 неоплаченных штрафов

6 ноября полицейские составили административный протокол в отношении Мары Багдасарян, участницы громкого дела о гонках по Москве «золотой молодежи». Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник в УМВД столицы.

«В общей сложности сотрудниками полиции было выявлено 16 нарушений ПДД, совершенных водителем, штрафы за которые оплачены не были, в связи с чем она была доставлена в территориальный отдел полиции и уведомлена о явке в судебный участок», — сказал представитель столичной пресс-службы ГУМВД.

В воскресенье на Ленинградском проспекте она нарушила правила парковки автомашины на тротуаре.

Ранее Багдасарян проходила свидетелем по уголовному делу о гонках на внедорожнике Mercedes-Benz Gelandewagen. За участие в гонках и нарушение правил дорожного движения она получила 10-дневный административный арест.