На Красной площади прошел марш в честь легендарного парада 7 ноября 1941 года

На Красной площади в Москве состоялся марш в честь 75-летия легендарного парада 7 ноября 1941 года. Посмотреть его полностью можно на видеохостинге Youtube.

В шествии были задействованы танк Т-34, «Катюши» и «полуторки», около 5 тысяч военнослужащих прошли в форме образца 1941 года, были реконструированы некоторые эпизоды войны.

Напомним, 7 ноября 1941 года участники парада на Красной площади в Москве в честь очередной годовщины Октябрьской революции, пройдя перед трибунами, сразу же отправлялись на фронт, чтобы участвовать в битве за столицу.