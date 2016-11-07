07 ноября 2016, 11:53
На Красной площади прошел марш в честь легендарного парада 7 ноября 1941 года
На Красной площади в Москве состоялся марш в честь 75-летия легендарного парада 7 ноября 1941 года. Посмотреть его полностью можно на видеохостинге Youtube.
В шествии были задействованы танк Т-34, «Катюши» и «полуторки», около 5 тысяч военнослужащих прошли в форме образца 1941 года, были реконструированы некоторые эпизоды войны.
Напомним, 7 ноября 1941 года участники парада на Красной площади в Москве в честь очередной годовщины Октябрьской революции, пройдя перед трибунами, сразу же отправлялись на фронт, чтобы участвовать в битве за столицу.
Обсудите в соцсетях
Loading...
Новое