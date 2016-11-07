Медведев выразил опасения о возможном распаде ВТО

Премьер-министр России Дмитрий Медведев считает вполне возможным распад Всемирной торговой организации (ВТО) и опасается возможных проблем из-за этого в мировой экономике. Об этом сообщает ТАСС.

«Если раньше были опасения по поводу влияния ВТО на состояние дел в нашей экономике, то сейчас у нас опасения другого порядка: как бы это самое ВТО не развалилось и в результате в международных торговых отношениях не возникло проблем, связанных с регулированием основных процессов в мировой торговле, в мировой экономике», — отметил глава кабмина РФ.

Медведев подчеркнул, что власти России пристально следят за сферой интеграции в других странах и регионах. В качестве примера он рассказал о формировании новых торговых площадок на Западе и Востоке.

«Они в значительной степени идут в разрез с теми установлениями, которые были положены в основу Всемирной торговой организации, при том, что это, конечно, суверенная воля тех стран, которые их образуют», — сказал премьер-министр.

Он упомянул фрагментацию международной торговли и заявил, что «если мы договариваемся о дальнейшей интеграции наших экономик, о соединении новых проектов, то мы должны думать также о том, каким образом это повлияет на общую ситуация в мире, в целом на международную ситуацию».