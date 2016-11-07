Мигранты хлынули к Ла-Маншу после сноса лагеря в Кале

Попытка французских властей урегулировать поток мигрантов, направляющихся в северный город Кале в надежде переправиться в Великобританию, не увенчалась успехом: люди продолжают прибывать на север даже после сноса самого большого во Франции лагеря беженцев «Джунгли», пишет британская газета The Guardian.

Во французских портовых городах на побережье Ла-Манша по-прежнему находятся тысячи мигрантов, которые рассчитывают отплыть в Великобританию, где уже находятся их друзья и родственники. Многие скрываются в гаражах, заброшенных зданиях и просто в полях.

Население официально учрежденного лагеря для мигрантов возле Дюнкерка за последние несколько недель увеличилось с 800 человек до 1,4 тысячи — туда отправились многие «постояльцы» разрушенных мигрантских «городков» в Париже и Кале.

Чиновники не в состоянии точно оценить численность проживающих в лагерях мигрантов, поскольку официально прием туда сейчас закрыт — что не мешает волонтерам фиксировать резкий рост числа прибывших. Они рассказывают, что в четырехместных палатках часто селится вдвое больше людей.

Напомним, лагерь мигрантов «Джунгли» в Кале был снесен по решению французских властей в конце октября.