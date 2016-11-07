Раскритиковавший Кадырова чеченец пропал без вести

Рамазан Джалалдинов — житель чеченского села Кехни, пожаловавшийся главе Чечни Рамзану Кадырову — пропал без вести. Об этом сообщает телеканал «Дождь» со ссылкой на родственников Джалалдинова.

По информации родственников, 3 ноября Джалалдинов собирался выехать из Чечни вместе с сыном, но ему помешала полиция. После допроса у Джалалдинова и его сына забрали паспорта, телефоны, затем отпустили. Утром следующего дня мужчину не обнаружили в комнате, где он уснул накануне вечером.

В апреле 2016 года Джалалдинов обратился к президенту России Владимиру Путину и главе Чеченской Республики Рамзану Кадырову с жалобой на коррупцию и условия жизни в родном селе в Чечне. После этого в адрес Джалалдинова поступали угрозы, из-за которых он покинул республику. В мае дом мужчины был сожжен неизвестными.

Позднее Кадыров заявил, что Джалалдинов сам поджег свой дом с целью опорочить власть Чечни. Позднее мужчина сообщал о попытке его похищения.

В конце мая Джалалдинов принес Кадырову извинения. В соответствующей видеозаписи мужчина назвал прежнюю жалобу большой ошибкой.

После этого он и его семья вернулись в село Кехни.