СМИ рассказали об издевках российских летчиков над пилотами НАТО

Военные летчики НАТО подвергаются издевкам со стороны пилотов России, которые летают над Балтикой. Российские самолеты не прекращают приближаться к воздушному пространству НАТО. Об этом пишет The Washington Post.

«Пилоты часто летают в пределах 10 ярдов (около 9 метров), достаточно близко, чтобы помахать рукой или увидеть, как российский пилот показывает средний палец», — отмечает издание.

При этом один из собеседников газеты подчеркнул, что военные самолеты РФ скорее раздражают, чем несут угрозу. Сообщается, что российская сторона наращивает военный потенциал в Калининградской области, которая уже «ощетинилась оружием».

Издание сообщает, что подобные ситуации увеличивают риск возникновения инцидентов в небе, что может обострить и без того напряженные отношения между Россией и Западом.

По данным WP, самолеты НАТО около 600 раз поднимались в воздух из-за российских самолетов в 2016 году.