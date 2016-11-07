В Ивановской области объявлен траур по жертвам взрыва в жилом доме

В Ивановской области 8 ноября объявлено Днем траура по погибшим в результате обрушения дома на ул. Минской в областном центре. Об этом сообщается на сайте правительства региона.

Сообщается, что на место трагедии приходят люди, они приносят игрушки и теплые вещи для пострадавших.

В администрации города Иваново сообщили, что с сегодняшнего утра будет обеспечен доступ в аварийный дом жильцов уцелевших квартир, чтобы они смогли забрать вещи. Сам дом через какое-то время будет снесен.

Утром в воскресенье 6 ноября в двухэтажном доме по улице Минской взорвался газ. В результате погибли шесть человек, в числе которых четырехлетний ребенок. Четырех жильцов госпитализировали в реанимацию.

С места аварии были эвакуированы 13 жильцов дома.