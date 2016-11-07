В Нидерландах разработали аналог пакета Яровой

МВД Нидерландов представило в правительство страны поправки в действующий закон «О разведке и безопасности», согласно которым местные операторы сотовой связи и интернет-провайдеры будут обязаны собирать и хранить записи звонков и сообщения пользователей. Об этом сообщается на сайте телеканала RT со ссылкой на документ.

«Проект закона разрабатывается для того, чтобы спецслужбы могли искать и находить потенциально опасных для общества людей посредством личных сообщений, звонков, писем из электронной почты и т. д.», — говорится в пояснительной записке к документу.

Определять угрозу МВД планирует по ключевым словам из переписки и телефонных разговоров, — например, «бомба» или «ислам».

Также в документе указывается, что «в случае принятия законопроекта спецслужбы смогут противостоять киберугрозам, тайному шпионажу со стороны России или Ирана».

В России уже действует аналогичный закон, его соавтором была депутат Ирина Яровая, по имени которой закон часто называют пакетом Яровой.