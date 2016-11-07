В Екатеринбурге не согласовали «митинг натуралов»

Департамент общественной безопасности Свердловской области не согласовал проведение «митинга натуралов» 13 ноября. Об этом в ведомстве сообщили «Интерфаксу».

Причиной отказа стали технические ошибки, допущенные при составлении документов, отметили там.

Инициатором митинга стали лидер свердловского регионального отделения партии «Патриоты России» Сергей Ярутин и Вячеслав Вегнер, депутат Законодательного собрания Свердловской области от КПРФ.

«В целях "защиты детей от информации, пропагандирующей отрицание традиционных ценностей" мы с Вячеславом Вегнером подали уведомление о проведении публичного мероприятия (митинг) в департамент общественной безопасности Свердловской области», — написал Ярутин на странице в Facebook.

Ранее департамент общественной безопасности Свердловской области отказал ЛГБТ-активистам в проведении 8 ноября двух митингов и гей-парада.