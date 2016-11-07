Журналист сообщил о разговоре Обамы и Путина по поводу кибератак

Обозреватель The Washington Post Дэвид Игнатиус рассказал в эфире CBS, что президент Барак Обама обратился с личным предупреждением к российскому коллеге Владимиру Путину по поводу кибератак. На эфир обратил внимание телеканал RT.

По словам журналиста, в октябре директор Национальной разведки США Джеймс Клеппер и министр внутренней безопасности Джей Джонсон «заявили, что самые высокопоставленные российские чиновники санкционировали хакерскую атаку на представителей Демократической партии, главу предвыборного штаба Хиллари Клинтон Джона Подесту».

«Как мне сообщили, — продолжил обозреватель, — за этим последовало приватное предупреждение. Я полагаю, сам президент Обама заявил Владимиру Путину, что любые последующие попытки России вмешаться в выборы США будут иметь самые серьезные последствия».

На выходных американский NBC сообщил, что военные хакеры США смогли проникнуть в системы управления Кремля, а также в телекоммуникационные и энергетические сети РФ, создав уязвимости для американского кибероружия.

Вашингтон это официально не подтверждал, Москва не заявляла о конкретных ответных мерах.