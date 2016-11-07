РПЦ освятила бассейны Приморского океанариума

Из-за нескольких случаев гибели животных в Приморском океанариуме, когда только за октябрь в учреждении погибли три обитателя — сивуч и два дельфина — главный тренер океанариум попросил представителей местной епархии освятить бассейны, сообщает Vladi Room.

Владивостокская епархия русской православной церкви прибыла к стенам океанариума 5 ноября. В течение двух часов представители РПЦ освящали все емкости, находящиеся внутри Приморского океанариума по просьбе главного тренера.

Напомним, с 7 ноября Приморский океанариум закрывается на профилактику. Сроки ее завершения не указаны.