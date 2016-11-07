По факту нападения на журналиста Пасько в Барнауле возбуждено уголовное дело

По факту избиения журналиста и директора Фонда поддержки расследовательской журналистики Григория Пасько в Барнауле было возбуждено уголовное дело по статье побои. Об этом «Интерфаксу» рассказали в пресс-службе управления МВД по Алтайскому краю.

27 октября 2016 года Пасько сообщил о том, что подвергся нападению двух мужчин, которые во время избиения потребовали от него уехать из «нашего города».

Напомним, в 2001 году Григорий Пасько был признан виновным в шпионаже. Следствие установило, что по просьбе японского журналиста он собирал и хранил информацию об учениях на флоте для того, чтобы передать ее в СМИ Японии. Суд приговорил журналиста к 4 годам колонии строгого режима. В 2003 году он был освобожден по УДО.