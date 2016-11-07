Песков назвал схоластикой слухи о переносе президентских выборов

В Кремле не обсуждают проведение досрочных президентских выборов, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Его слова приводит «Интерфакс».

Отвечая на вопрос журналиста, как он может прокомментировать сообщения, что выборы президента могут состояться в сентябре 2017 года, Песков сказал: «Никак. Это абсолютная схоластика».

«Такого вопроса, — добавил чиновник, — на повестке дня нет как такового. Идет обычная, достаточно напряженная работа. В Кремле таких обсуждений нет».

Схоластика в современном понимании — это наукообразные рассуждения, не проверяемые опытом.