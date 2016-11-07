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07 ноября 2016, 14:50
Дмитрий Песков Ирак курды МИД России Сирия

Песков переадресовал вопрос помощи иракским курдам в МИД РФ

Дмитрий Песков
Дмитрий Песков
Фото: Дмитрий Азаров/Коммерсантъ

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков посоветовал адресовать в МИД РФ вопрос оказания властям Иракского Курдистана военной и гуманитарной помощи. Об этом сообщает «Интерфакс».

«Насколько я понимаю, этот вопрос все-таки нужно переадресовать, потому что контакты были именно по каналам Министерства иностранных дел», — пояснил Песков.

Ранее иракские курды попросили военную и гуманитарную помощь у России для борьбы с запрещенной в РФ террористической организацией «Исламское государство». Об этом рассказал министр внешних связей регионального правительства Иракского Курдистана Фаллях Мустафа в интервью газете «Известия».

«Да, мы запросили такого рода поддержку, поскольку сейчас вопрос противодействия терроризму является критически важным. Ведь борьба идет за, как ее называют, столицу ИГИЛ», — отметил министр. 

Фаллях Мустафа считает, что «мировому сообществу, и прежде всего нашим союзникам, одним из которых является Россия, необходимо оказать нам разностороннюю поддержку». 

Он также запросил помощь для беженцев, прибывших в регион из Сирии.

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