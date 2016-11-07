Песков прокомментировал сообщения о желании Орнеллы Мути стать гражданкой РФ

Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков сообщил, что в Кремле не получали от итальянской актрисы Орнеллы Мути официальное заявление о получении российского гражданства. Об этом пишет агентство РИА Новости.

«Нет, не было (обращения)», — рассказал Песков и добавил, что «если поступит такое обращение, то президент его рассмотрит».

Как сообщалось ранее, артист Александр Ревва заявил о планах Мути получить гражданство РФ и заверил, что актриса начала сбор необходимых документов.

Напомним, что в 2013 году стал гражданином России французский актер Жерар Депардье, летом 2015 года американский боксер Рой-Джонс-младший и боец Джефф Монсон также стали российскими гражданами. В 2016 году получил гражданство РФ тренер российской сборной по дзюдо итальянец Эцио Гамба. Совсем недавно актер Голливуда Стивен Сигал также стал гражданином России.