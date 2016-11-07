Песков прокомментировал слова Васильевой о мифологизации истории

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что вопрос мифологизация российской истории не входит в «повестку дня» Кремля. Об этом он сообщил «Интерфаксу».

«Давайте мы переадресуем этот вопрос историкам, скорее, Академии наук, тем, кто преподает в высших учебных заведениях. Но это никак не вопрос повестки дня Кремля», — сказал Песков.

Напомним, ранее 7 ноября Министр образования и науки России Ольга Васильева заявила, что считает мифологизацию неотъемлемой частью в исторической науки.

«Без героев, без героического облика исторических персонажей нельзя обойтись. Будь ты маленький человек, будь ты взрослый, у тебя должен быть идеал, к которому нужно стремиться», — пояснила Васильева.