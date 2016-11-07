США согласовали с Турцией освобождение Ракки от ИГ

Военные США и Турции согласовали долгосрочный совместный план по освобождению сирийского города Ракка от боевиков запрещенной в России террористической организации «Исламское государство». Об этом говорится в сообщении на сайте Минобороны США.

«Коалиция [во главе с США] и Турция будут совместно работать над долгосрочным планом по завладению Раккой, ее удержанию и управлению», — заявил глава комитета начальников штабов армии США генерал Джозеф Данфорд.

При этом Турция и США будут координировать свои действия с Сирийскими демократическими силами — группировками повстанцев, которые в значительной части состоят из курдов. Турция считает, что курды ответственны за теракты на ее территории.