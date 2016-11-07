СМИ узнали о вето ЕР на медийную активность Поклонской

Депутат Государственной Думы Наталья Поклонская получила от «Единой России» настоятельную рекомендацию — воздержаться в ближайшее время от любых видов медийной активности. Причиной этому стали ее неоднозначные высказывания, передает Znak.com со ссылкой на два близких к руководству думской фракции ЕР источника.

Один из них рассказал, что «эпатажные действия» экс-прокурора Крыма вызвали внутри фракции «Единой России» бурное негодование, поскольку они категорически расходятся с заявленным курсом на профессионализацию парламента.

«Последней каплей», по словам источника, стала проведенная Поклонской параллель между Владимиром Лениным и Адольфом Гитлером.

Напомним, в начале ноября Поклонская обратилась в Генеральную прокуратуру с запросом на проверку фильма Алексея Учителя «Матильда» — об отношениях Николая II с балериной Матильдой Кшесинской.

Поклонская заявила, что более 100 тысяч россиян подписались под жалобой о том, что «Матильда» оскорбляет их религиозные чувства. На тот момент, когда она подавала запрос, картина еще не была закончена. Впоследствии Учитель заявил, что прокуратура не выявила нарушений в его работе.

Затем Поклонская опубликовала в своем блоге пост под названием «Государь Николай II не нуждается в заступничестве, его прославил Сам Бог». В тексте депутат поставила в один ряд Ленина и Гитлера, которых назвала «извергами XX столетия» (в тот же ряд она включила Льва Троцкого и Мао Цзэдуна).

Очередным «эпатажным действием» Поклонской стало ее выступление в эфире радиостанции «Вести FM» 18 октября: в ходе эфира она приписала полководцу Александру Суворову фразу Чацкого из пьесы Александра Грибоедова «Горе от ума» — «Служить хочу, да прислуживать тошно».

Радиоведущая поправила Поклонскую, назвав ей истинного автора цитаты, но Поклонская не растерялась и ответила: «И Суворов тоже! Значит, они оба сказали». После этого московский театр пригласил депутата на спектакль «Горе от ума».