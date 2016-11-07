В «Единой России» не запрещали Поклонской публично высказываться

Первый заместитель руководителя фракции «Единой России» в Госдуме Адальби Шхагошев опроверг появившуюся ранее в СМИ информацию о том, что депутату ЕР Наталье Поклонской настоятельно рекомендовано в ближайшее время воздержаться от публичных высказываний и вообще медийной активности, передает ТАСС.

По его словам, сообщения СМИ не соответствуют действительности. «Конечно, никаких запретов не было», — заверил Шхагошев.

Напомним, информация о запрете на медийную активность Поклонской появилась в прессе сегодня вечером со ссылкой на источник в думской фракции «Единой России». По его словам, настоятельная рекомендация воздержаться от публичных высказываний и размещения постов в соцсетях была дана экс-прокурору Крыма в связи с ее недавними «эпатажными действиями».

Речь идет о запросе на проверку фильма Алексея Учителя «Матильда», который Поклонская направила в Генпрокуратуру со ссылкой на некую жалобу верующих об оскорблении их религиозных чувств, — при том, что картина еще не готова.

Кроме того, в своем блоге Поклонская перечислила в ряду «извергов двадцатого столетия» Адольфа Гитлера, Мао Цзэдуна, Владимира Ленина и Льва Троцкого, что вызвало нарекания из-за сравнения Ленина с фюрером — орловский депутат Перелыгин даже попросил прокуратуру проверить пост на экстремизм.

Кроме того, в радиоэфире Поклонская приписала слова Чацкого из пьесы Грибоедова «Горе от ума» про то, что «прислуживаться тошно», полководцу Александру Суворову — и даже будучи уличенной в ошибке, продолжала утверждать, что «оба так сказали».