Клинтон опередила Трампа в опросах за день до выборов

Опросы Bloomberg и NBC предрекают победу кандидату от демократов Хиллари Клинтон на президентских выборах, которые пройдут в США 8 ноября.

Согласно национальному опросу Bloomberg, за Клинтон готовы отдать голоса 44% американцев, за ее главного соперника, кандидата от Республиканской партии Дональда Трампа — 41%.

NBC и агентство SurveyMonkey провели свой опрос, согласно которому Клинтон опережает Трампа на 6%: 47% опрошенных заявили, что проголосуют за нее; 41% — за Трампа.