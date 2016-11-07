Полонский пообещал обжаловать продление ареста на полгода

Бизнесмен Сергей Полонский, который обвиняется в мошенничестве на много миллиардов рублей, пробудет под арестом еще полгода, передает ТАСС со ссылкой на пресс-службу Пресненского суда Москвы, принявшего соответствующее решение.

Очередное слушание по делу Полонского назначено на 14 ноября, оно пройдет в закрытом режиме, как и все остальные заседания.

Перед оглашением решения суда Полонский выступил с речью, в которой сравнил себя с кандидатом в президенты США от Республиканской партии Дональдом Трампом. «Он строил столько же, сколько и я, я приезжал, учился у него», — заявил подсудимый.

Кроме того, бывший глава «Миракс Групп» назвал уголовное преследование в отношении него несправедливым и заявил о намерении обжаловать решение суда о продлении ареста.

Напомним, он обвиняется в мошенничестве на 2,6 млрд рублей при строительстве двух жилых комплексов и в мае прошлого года был выдан России камбоджийскими властями.

В минувшем августе Пресненский суд Москвы вернул уголовное дело Полонского прокурору в расчете на ужесточение обвинения.