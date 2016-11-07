В Киеве заявили о готовности президента подписать отставку Саакашвили

Президент Украины Петр Порошенко освободит от должности главу Одесской области Михаила Саакашвили, если об этом его попросит правительство страны. Об этом сообщила в твиттере пресс-службы администрации Порошенко.

«Если кабинет министров Украины внесет представление, президент Украины подпишет отставку Михаила Саакашвили. При этом будут проанализированы настоящие основания для его увольнения», — говорится в сообщении.

Ранее сегодня Саакашвили заявил, что уходит в отставку.