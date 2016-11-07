В Одессе договорились о выводе российской группировки из Приднестровья

Министры обороны Молдавии Анатол Шалару и Украины Степан Полторак провели переговоры в Одессе, по итогам которых договорились о деталях вывода российской военной группировки из непризнанной Приднестровской Молдавской республики. Об этом Шалару заявил журналистам, пишет Deschide.md.

«Вместе с украинским коллегой, мы обсудили вопрос создания специального коридора, для российских военных, находящихся в приднестровском регионе, а так же, для боеприпасов находящихся на хранении в селе Колбасна», — сказал молдавский министр.

Он добавил, что украинская сторона выразила готовность предоставить «специальный коридор для вывода российских войск и вооружения».

«Мы договорились о встрече военных экспертов обеих стран на территории Украины, для того что бы обсудить ряд вопросов технического характера: выезд соответствующих конвоев из Молдовы и пути по которым они войду на территорию Украины, а так же их дальнейший маршрут по территории Украины», — добавил Шалару.

Он отметил, что после «всех экспертиз и уточнения всех вопросов» Минобороны Молдавии намерено «проинформировать офис ОБСЕ по этой теме, так как нашему мнению и обоюдному желанию сторон, данная миссия должна происходить под эгидой ОБСЕ И ООН».

До конца года военные Украины и Молдавии планируют провести еще одну официальную встречу, «для того что бы завершить обсуждения и определиться с этапами, согласно которым, будет проведена операция по вывозу вооружений и эвакуации войск РФ с приднестровской территории Республики Молдова».

После этого Молдавия, по его словам, намерена «обратиться в международные организации, для того что бы они оказали влияние на руководство РФ и поспособствовали началу указанного процесса эвакуации».

Приднестровская Молдавская республика граничит с Молдавией и Украиной. Она провозгласила независимость в 1990 году, однако не признана мировым сообществом.