В истории Бутана нашлись упоминания о землетрясениях

Долгое время считалось, что на территории небольшого государства Бутан в Гималаях в течение не менее пяти веков не было больших землетрясений. Одни ученые объясняли это природной асейсмичностью зоны, где находится Бутан, другие же полагали, что просто доступные исторические данные неполны. Границы Бутана были открыты для иностранцев только в 1970-е годы, и он до сих пор остается малоизвестной страной.

Геофизик Дьердь Хетеньи (György Hetényi) из Лозаннского университета и его коллеги опубликовали анализ ряда исторических документов из Бутана, содержащих сведения о землетрясениях, случившихся в этой стране. В число исследователей входил бутанский историк Карма Пхунтсхо (Karma Phuntsho), который прочитал тексты, написанные на классическом тибетском языке. В биографии одного монаха нашлось упоминание о землетрясении, случившемся весной 1714 года: «Землетрясение обратило в пыль дома повсюду. Я спал под маминой кроватью, и когда наш дом рухнул, он убил мою добрую мать. Мой отец и другие спасшиеся вырыли меня из обломков земли, камня и дерева на следующий день». В другой биографии, принадлежавшей строителю храмов, говорится, что сильное землетрясение поразило страну на двадцатый день третьей луны в год деревянной мужской лошади. «Земля тряслась около тридцати раз в этот день». При переводе на европейский календарь дата соответствует 4 мая 1714 года. Подобные упоминания нашлись и в других документах.

Затем ученые перешли к геологическим исследованиям, чтобы найти следы тектонических сдвигов, подтверждающие это землетрясение. Согласно полученным Хетеньи и его коллегами данным, можно утверждать, что в Бутане было землетрясение в период между 1642 и 1836 годами. По подсчетам геологов, землетрясение было магнитудой от 7,5 до 8,5, что сравнимо с землетрясением 2015 года в Непале, когда погибло девять тысяч человек. Также они установили гипоцентр землетрясения – место, где начался разрыв пород. Это полоса длиной 240 и шириной 70 километров.

Таким образом, стало ясным, что Бутан вовсе не застрахован от землетрясений, а его асейсмичность была лишь следствием недостатка информации. Исследование было опубликовано в журнале Geophysical Research Letters.