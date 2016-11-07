Получены цветные изображения на электронном микроскопе

Ученые впервые смогли получить цветные изображения с помощью электронного микроскопа. Хотя мы часто видим полученные на электронном микроскопе фотографии цветными, их цвета – это результат компьютерной обработки данных. В действительности микроскоп получает только информацию о потоке электронов. Пучок электронов фокусируется так называемыми магнитными линзами и направляется на образец. Часть электронов от него отражается, часть проходит сквозь него. Значит поток электронов «на выходе» несет информацию о структуре образца. Этот поток попадает на детекторы и благодаря этому строится изображение.

Теперь исследователи сумели покрыть клетки, помещенные под электронный микроскоп, тремя слоями разных металлов из группы лантаноидов. Детекторы микроскопа определяют, потерю электронов каждым из металлов и регистрирует ее как признак цвета. Пока ученые могут получить изображения только в трех цветах: красном, зеленом и желтом. Но уже это помогло им увидеть доселе незаметные детали структуры белков, проникающих сквозь клеточную мембрану. Совершенствуя метод, они рассчитывают еще увеличить количество цветов, а значит и разрешение микроскопа.

Итоги исследования опубликованы в журнале Cell Chemical Biology.