В Кремле допустили ужесточение наказания живодерам

В Кремле не будут препятствовать инициативе об ужесточении наказания за жестокое обращение с животными. Как сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков, президент Владимир Путин « безусловно, считает, что такая законодательная инициатива имела бы право на существование» (цитата по передает ТАСС).

Ранее зоозащитники провели пикеты в Москве, Владивостоке, Хабаровске и других городах с требованием ужесточить наказание для тех, кто издевается над животными. Поводом послужила история «хабаровских живодерок» — двух девушек 17 лет, которые издевались над кошками и собаками, снимали свои действия и выкладывали снимки «ВКонтакте».

«Президент, безусловно, считает, что такая законодательная инициатива имела бы право на существование. Безусловно, президент разделяет неприятие актов жестокости над животными, он абсолютно солидарен с тем, кто выступает против», — заявил Песков.

Между тем, на сайте интернет-петиций Change.org начался сбор подписей под требованием о введении в России должности уполномоченного при президенте России по защите животных.