Жена Саакашвили отказалась от депутатского мандата в Грузии

Супруга экс-президента Грузии, ныне главы Одесской области Михаила Саакашвили Сандра Руловс отказалась от депутатского мандата. Об изданию «Новости-Грузия» сообщили в грузинском ЦИКе.

Руловс прошла в парламент по списку партии «Единое национальное движение», была вторым номером в списке.

В ходе прошедших в октябре выборов в парламент ее партия получила 27 мест и не сможет влиять на политику правящей партии «Грузинская мечта», у которой 115 мест в парламенте.

Место Руловс может занять бывший губернатор Кахетии Георгий Гвиниашвили.