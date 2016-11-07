В Германии задумались о привязке пенсионного возраста к продолжительности жизни

Правящая в Германии коалиция блока ХДС/ХСС и Социал-демократической партии 8 ноября соберется на переговоры о пенсионной реформе. Как сообщает Spiegel Online, ХДС/ХСС намерен предложить повышать возраст выхода на пенсию при увеличении продолжительности жизни в стране.

ХДС/ХСС — это партии «Христианско-демократический союз» и «Христианско-социальный союз». Канцлер Германии Ангела Меркель избиралась в парламент от ХДС.

Предложение блока состоит в том, что возраст выхода на пенсию по старости будет автоматически повышаться на полгода с повышением на год средней продолжительности жизни в стране.

Сейчас возраст выхода на пенсию в Германии составляет 65 лет и 5 месяцев для мужчин и женщин. По действующему законодательству, к 2029 году пенсионный возраст должен увеличиться до 67 лет.